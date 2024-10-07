Минздрав Казахстана усиливает контроль из-за вируса Марбурга

CentralAsia (KZ) - Минздрав Казахстана усиливает контроль из-за вируса Марбурга, сообщили в ведомстве.

Причина - предупреждение ВОЗ о вспышке новой опасной инфекции.

Основные симптомы заболевания:

лихорадка;

боль в горле;

сыпь;

боль в животе;

кровь из носа и глаз.

Учитывая высокую миграцию населения, Минздрав рекомендует при посещении казахстанцев эндемичных стран, соблюдать следующие профилактические меры:

избегать контактов с инфицированными;

остерегаться диких животных, которые обитают в африканских джунглях;

не употреблять в пищу плохо прожаренное мясо местных животных;

не посещать пещеры и рудники, где обитает большое количество египетских летучих мышей - бессимптомных носителей вируса.

«Министерство здравоохранения внимательно отслеживает ситуацию за развитием эпидемиологической ситуации с вирусом Марбург. В целях недопущения завоза и распространения заболевания в республику в международных аэропортах осуществляется санитарно-карантинный контроль на Государственной границе, где проводится бесконтактная термометрия всех прибывающих пассажиров», - отметила главный государственный санитарный врач РК Сархат Бейсенова.

Также Минздрав рекомендует при появлении признаков заболевания немедленно обращаться за медицинской помощью и соблюдать правила личной гигиены.

Марбургская вирусная болезнь - редкая, тяжелая вирусная геморрагическая лихорадка, поражающая как людей, так и других приматов. Вирус встречается в природе у летучих мышей и может передаваться от летучих мышей к людям.

Вирус передается к человеку через прямой контакт. Заразиться можно через поврежденную кожу или слизистые оболочки.

Кроме того, подхватить вирус можно при взаимодействии с поверхностями и материалами, такими как постельное белье или одежда заболевшего.

Природные очаги лихорадки Марбург — страны Южной, Западной и Центральной Африки: ЮАР, Габон, Судан, Конго, Либерия, Гвинея, Зимбабве, Кения.

Клинические проявления заболевания появляются через 2-21 день после заражения вирусом.

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