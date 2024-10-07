экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Президент Туркменистана Бердымухамедов поздравил Путина с днем рождения

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил российского президента Владимира Путина с днем рождения и поблагодарил его за вклад в развитие дружественных отношений стран. 7 октября Путину исполняется 72 года.

«Мы в Туркменистане высоко оцениваем ваш большой личный вклад в развитие дружественных отношений между нашими государствами и надеемся на дальнейшее укрепление стратегического партнерства, опирающегося на многолетние традиции взаимного уважения, доверия и добрососедства»,— говорится в поздравлении.

Владимир Путин планирует провести в свой день рождения несколько рабочих встреч с лидерами стран СНГ. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, праздничных мероприятий в этот день не запланировано.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com