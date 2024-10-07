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Бауржан Аленов назначен первым заместителем министра внутренних дел Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Бауржан Аленов назначен первым заместителем министра внутренних дел Казахстана. Соответствующее распоряжение подписал президент.

«Аленов Бауржан Толегенович назначен первым заместителем министра внутренних дел Казахстана», – говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.

Аленов родился в 1976 году на севере страны. В правоохранительных органах работает с 1997 года. До этого назначения он занимал пост начальника департамента полиции Алматинской области. В 2021–2022 годах возглавлял департамент оперативной службы МВД.

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