Бауржан Аленов назначен первым заместителем министра внутренних дел Казахстана

CentralAsia (KZ) - Бауржан Аленов назначен первым заместителем министра внутренних дел Казахстана. Соответствующее распоряжение подписал президент.

«Аленов Бауржан Толегенович назначен первым заместителем министра внутренних дел Казахстана», – говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.

Аленов родился в 1976 году на севере страны. В правоохранительных органах работает с 1997 года. До этого назначения он занимал пост начальника департамента полиции Алматинской области. В 2021–2022 годах возглавлял департамент оперативной службы МВД.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения