Население Казахстана превысило 20,2 млн человек

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CentralAsia (KZ) - За январь-август 2024 года население Казахстана выросло на 168 тыс. человек или на 0,84% и достигло к 1 сентября 20 201,8 тыс. человек, сообщило бюро национальной статистики.

При этом рост населения по-прежнему обеспечивают преимущественно мегаполисы и западные регионы страны. Так, Астана остается абсолютным лидером по приросту населения – как за счет высокого естественного прироста, так и за счет самой высокой по стране внутренней миграции. За первые восемь месяцев этого года население Астаны выросло сразу на 4,24%.

Вслед за Астаной темпы роста населения выше республиканского уровня наблюдаются только в четырех регионах – в Алматы (1,89%), Шымкенте (1,79%), Мангистауской области (1,57%) и Алматинской области (1,12%). Еще в восьми регионах население растет медленнее среднереспубликанского уровня.

В семи регионах Казахстана продолжалось снижение населения: Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях, а также областях Абай и Жетысу. Больше всего за явнрь-август население сократилось в Северном Казахстане – на 1,02%, а также области Абай – на 0,42%.

В Северо-Казахстанской области статистики продолжают фиксировать естественную убыль населения, когда смертность превышает рождаемость.

Сальдо миграции в целом по Казахстану оставалось положительным, при этом в региональном разрезе оно было положительным по-прежнему только в пяти регионах – трех мегаполисах, а также Алматинской и Мангистауской областях.

Городское население в Казахстане в январе-августе 2024 года выросло на 1,38% и достигло 12 681,1тыс. человек, сельское население за этот период снизилось на 0,07%, составив 7 520,8 тыс. человек. Доля городского населения в стране достигла 62,8%, сельского - снизилась до 37,2%.

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