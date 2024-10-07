Израиль сообщил об атаке командных центров ХАМАС в школе в секторе Газа

CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по командным центрам палестинского ХАМАС, расположенным на территории «Шухада аль-Акса» в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа.

По данным израильских военных, объект использовался боевиками для планирования и осуществления атак на Израиль.

Пресс-служба ЦАХАЛ уточнила, что перед ударом «были предприняты многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда гражданскому населению» за счет высокоточных боеприпасов и развединформации.

«Аль-Джазира» со ссылкой на палестинский информационный центр сообщила, что в результате израильского удара пострадали 11 палестинцев, укрывающихся в палатках на территории школы.

6 октября ЦАХАЛ сообщил о «точечном ударе» по боевикам ХАМАС на территории мечети и школы в Дейр-эль-Балахе. Палестинская сторона заявила о 24 погибших в результате атаки и 93 раненых. Позднее Израиль объявил о наземной операции около лагеря беженцев на севере сектора Газа.