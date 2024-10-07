В Крыму после атаки беспилотников загорелась нефтебаза

CentralAsia (CA) - В Крыму в ночь на 7 октября произошел пожар на нефтебазе в Феодосии.

Власти города заявили, что из-за возгорания введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Однако позже эту информацию в администрации опровергли, назвав «технической ошибкой».

На двух прилегающих к нефтебазе улицах перекрыто движение транспорта. Сотрудники МЧС РФ занимаются ликвидацией пожара. Жертв и пострадавших нет, утверждает глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко. О причинах возгорания в мэрии ничего не рассказали. Местные жители в соцсетях сообщали, что перед пожаром слышали взрывы.

Минобороны РФ заявило, что за ночь дежурные силы ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над Крымом, еще шесть — над Курской областью и по одному дрону — над Белгородской, Брянской и Воронежской областями.

По данным издания «Астра» и украинского телеграм-канала «Крымский ветер», целью атаки дронов в Феодосии стало АО «Морской нефтяной терминал» — это крупнейший в Крыму терминал по объемам перевалки нефтепродуктов. По данным СМИ, эта нефтебаза уже подвергалась атакам украинских беспилотников зимой 2023-го и весной 2024 года.

«Крымский ветер» со ссылкой на очевидцев пишет, что ночью 7 октября в Крыму также были атакованы военные аэродромы Саки и Бельбек.

Генштаб ВСУ подтвердил удар по морскому нефтяному терминалу в Феодосии, отметив, что эта нефтебаза используется в том числе «для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ». «Задание выполнено подразделениями ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины. Меры по подрыву военно-экономического потенциала Российской Федерации продолжаются», — заявили в ВСУ.