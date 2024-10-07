Строительство АЭС в Казахстане поддержали 71,12% участников референдума, - ЦИК РК

CentralAsia (KZ) - Казахстанцы поддержали строительство АЭС в республике — предварительно, 71,12% проголосовавших на референдуме высказались в поддержку этой идеи, сообщили на брифинге в Центризбиркоме.

По данным ЦИК, «за» проголосовали 5 561 937 человек. «Против» — 2 045 271 человек (это 28,88%).

Всего в референдуме приняли участие 63,66% казахстанцев, у которых есть право голоса.

130 тыс. бюллетеней признали недействительными, в 82 тыс. из них были выбраны оба варианта ответа.

Республиканский референдум состоялся 6 октября. Гражданам предлагалось ответить на вопрос «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?».

В прошлом году Минэнерго республики заявило, что станция может появиться на территории села Улкен (Улькен) Жамбылского района Алматинской области. Впрочем, поставщика технологий для нее пока не выбрали. Накануне президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что если граждане поддержат идею строительства АЭС, то работы должен выполнять международный консорциум компаний.

«Это непростой вопрос. Правительство должно заняться анализом, провести переговоры. Но мое личное видение состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум компаний, обладающих самыми передовыми технологиями. Ну а дальше, как говорится, жизнь покажет», — сказал Токаев на участке для голосования, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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