В казахстанском Улкене 97% жителей поддержали строительство АЭС

CentralAsia (KZ) - Жители Улкенa практически единогласно поддержали строительство АЭС. Об этом заявили в региональной службе коммуникаций (РСК) региона, передает Tengrinews.kz.

Как сообщает РСК Алматинской области, из 1096 жителей города в голосовании приняли участие 1066 человек (97 процентов). Из них 956 выразили поддержку проекту строительства АЭС. Против проголосовали 79 человек.

Еще 14 бюллетеней были признаны недействительными, так как избиратели отметили сразу оба варианта ответа. 17 бюллетеней оказались испорчены.

Одним из предполагаемых мест строительства АЭС, если большинство граждан проголосует «за» на референдуме, может стать поселок Улкен в Алматинской области. Корреспонденты Tengrinews.kz ранее посетили этот населенный пункт и узнали, как местные жители относятся к возможному строительству атомной электростанции.

В 20:00 все избирательные участки в Казахстане завершили работу.

В Казахстане 6 октября прошел референдум на строительство АЭС. Всего по стране в голосовании приняли участие 7,8 млн человек или 63,66% от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме. По предварительным данным, за строительство АЭС проголосовали 71,12%.

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