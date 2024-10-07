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Циклон из России несёт дожди с грозами в Казахстан

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане, в большинстве регионов которого сейчас стоит «золотая осень», скоро начнёт меняться погода, предупредили в «Казгидромете».

По данным гидрометцентра, сформировавшийся в районе Москвы циклон несёт в Казахстан дожди с грозами. С середины рабочей недели в западных областях республики ожидаются ливни.

«По республике ожидается усиление ветра, в северных регионах в ночные и утренние часы – туман», – добавили синоптики.

С вторжением циклона дневные температуры на западе понизятся до +12...+18 градусов. На северо-западе и севере в ближайшие три дня будет ещё прохладнее, местами воздух будет днём прогреваться всего до нескольких градусов выше нуля.

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