В Мексике мэра убили через неделю после вступления в должность

CentralAsia (CA) - В Мексике убит мэр города Чильпансинго Алехандро Аркос. Его обезглавленное тело было обнаружено в районе Вильяс-дель-Робле, сообщила местная газета El Financiero. Мотивы убийства неизвестны.

Чильпансинго — столица штата Герреро, находящегося на западе Мексики. Аркос вступил в должность 30 сентября. За несколько часов до гибели он посетил населенные пункты, пострадавшие от урагана. В связи с его смертью прокуратура штата возбудила уголовное дело.

В прошлый четверг, 3 октября, в центре Чильпансинго был застрелен новый секретарь городского совета Франсиско Гонсало Тапиа Гутьеррес. Согласно статистике, более 98% преступлений в Мексике остается либо нераскрытыми или безнаказанными. Только в 2022 году в стране было выявлено более 30,9 тыс. умышленных убийств.