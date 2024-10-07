На Землю обрушилась магнитная буря

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CentralAsia (CA) - Магнитная буря, начала которой ожидали еще поздним вечером в четверг 3 октября, произошла лишь минувшей ночью на понедельник 7 октября. Об этом рассказал в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В середине ночи, в 2 часа 52 минуты по московскому времени, индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля все же достиг отметки в 5 единиц, что соответствует началу слабой магнитной бури класса G1. В настоящее время магнитная буря слабой интенсивности продолжается. Она завершится во второй половине сегодняшнего дня, после 15 часов, а ее максимальная интенсивность будет колебаться в диапазоне между слабой и средней магнитными бурями», — пояснил Михаил Леус.

Синоптик отметил, что вероятной причиной данной магнитной бури стали остатки облака солнечного вещества, выброшенного во время недавней самой сильной вспышки нынешнего солнечного цикла.

Несколько иные данные привели в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН). По информации экспертов, буря вовсе уже миновала, она длилась несколько часов.

«Событие началось около часа ночи по московскому времени и продолжалось примерно до 5 утра. На настоящий момент графики формально еще окрашены в красный цвет, но фактически поле Земли стабилизировалось. Повышенная скорость солнечного ветра будет сохраняться еще около полутора суток. В этот период возможны короткие слабые возмущения», — сказано на сайте Лаборатории.

Специалисты пояснили, что «прогноз в этот раз совсем не задался».

«Трудно сказать почему. Бури от 3 до 5 уровня ставились всеми агентствами и центрами, и если по первому выбросу шансы были 50 на 50, то мысль что Земля сможет как-то увернуться от второго лобового удара, да еще и после рекордной вспышки за 7 лет, не приходила в голову никому. Сейчас вероятно будет много упреков в сторону модели ENLIL, которые все же несправедливы, так как мир все же прогнозирует по моделям и доверяет им, либо «гадает на кофейной гуще». Опять же модель просто честно оперирует данными, которые закладывают в нее люди».

В настоящее время для количественного прогнозирования космической погоды используются комплексные математические модели. Для определения параметров солнечного ветра и эволюции корональных выбросов массы (КВМ) наиболее широкое распространение получила корональная модель Wang-Sheeley-Arge (WSA) в сочетании с глобальной гелиосферной моделью солнечного ветра ENLIL.Она решает уравнения для массы плазмы, импульса и плотности энергии, а также магнитного поля, используя специальный алгоритм.

В ночь на 7 октября в ряде российских регионов наблюдали северное сияние. Сообщения об этом пришли из Ленинградской, Калининградской, Челябинской, Ростовской, Вологодской областей. Видели атмосферное явление этой ночью и на Кавказе.

Теперь, судя по долгосрочном прогнозу, возмущения магнитосферы случатся 22 и 26 октября, что не достигает уровня бурь. А вот именно магнитная буря, ожидается в следующий раз 3 ноября.

Магнитная буря может влиять на спутниковые и другие технологии на Земле, а также на жизнь и здоровье людей. По словам ведущего научного сотрудника лаборатории «Космическая погода» Института космических исследований Российской академии наук Тамары Бреус, клетки тела человека имеют определенный электрический заряд и реагируют на смену космической погоды. Поэтому, если частота колебаний геомагнитного поля составляет 1–2 секунды, что совпадает с ритмом сердечных сокращений, у людей с патологиями сердца и сосудов может ухудшиться самочувствие. Это объясняет, почему около 70% инсультов, инфарктов и гипертонических кризов происходит во время магнитных бурь.

Выделяют несколько уровней бурь:

G1 — слабая;

G2 — средняя;

G3 — сильная;

G4 — очень сильная;

G5 — экстремально сильная.

О том, что на Землю надвигается мощная магнитная буря, предупредили 3 октября. Она должна была начаться в тот же день и продлиться до конца недели, став следствием вспышки на Солнце максимального класса X7,1 второй по силе с начала 2024 года, случившейся в ночь на среду, 2 октября. Ей предшествовала еще одна вспышка предыдущей ночью.