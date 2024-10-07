Правящая партия Грузии вновь инициировала процедуру импичмента президента

Саломе Зурабишвили

CentralAsia (CA) - Партия «Грузинская мечта», которая является правящей в республике, намерена вновь запустить процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили в связи с ее несогласованными визитами за рубеж, сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили, передает Imedinews.

Депутаты обратятся в конституционный суд до парламентских выборов 26 октября.

Папуашвили добавил, что после того, как нарушение Основного закона со стороны Саломе Зурабишвили будет официально подтверждено, парламент нового созыва сможет объявить ей импичмент, набрав на первых сессиях не менее 100 голосов в поддержку этого решения.

Спикер парламента напомнил, что президентский срок Зурабишвили истекает в этом году, поэтому ее отстранение путем импичмента имеет, скорее, символическое значение, но «преднамеренное, грубое и систематическое нарушение Основного закона грузинского народа не может остаться безнаказанным».

«Мы не можем оставить (эту ситуацию без внимания). Саломе Зурабишвили, нарушающая конституцию, должна оставаться не бывшим президентом, а свергнутым президентом, что, как прецедент, сыграет важную превентивную роль в предотвращении подобного произвола в будущем и укреплении грузинской демократии»,— заявил Шалва Папуашвили.

Год назад грузинский парламент уже рассматривал аналогичную инициативу и по итогам голосования не смог объявить импичмент Зурабишвили.

По законодательству республики, если депутатам не удалось принять решение об отстранении главы государства от должности, вопрос считается снятым и в течение года предъявить главе государства аналогичное обвинение нельзя.