Крупный пожар в степи Казахстана тушит больше 600 человек, авиация и БПЛА

- Казахстан, происшествия
- 15:57, 07 октября 2024
- Просмотров: 102
CentralAsia (KZ) - С природным пожаром, разбушевавшимся на границе Карагандинской и Павлодарской областей Казахстана, сейчас борются более 600 человек и 110 единиц техники, сообщили в МЧС республики.
«Тушение осложняется сильным порывистым ветром, горным рельефом и отсутствием подъездных путей к очагам пожара», – отметили в министерстве.
В тушении задействованы силы и средства органов гражданской защиты и местных акиматов, а также военнослужащие. Ведётся воздушная разведка с помощью нескольких беспилотных летательных аппаратов, а четыре воздушных судна «Казавиаспаса» и Минобороны сбрасывают воду на места горения.
По последним данным, площадь возгорания увеличилась до 6 тысяч гектаров. МЧС проводит эвакуацию местных жителей.
Полевые штабы для координации работ развернули в карагандинском Теректы и на зимовке Желтау Павлодарской области.