Крупный пожар в степи Казахстана тушит больше 600 человек, авиация и БПЛА

CentralAsia (KZ) - С природным пожаром, разбушевавшимся на границе Карагандинской и Павлодарской областей Казахстана, сейчас борются более 600 человек и 110 единиц техники, сообщили в МЧС республики.

«Тушение осложняется сильным порывистым ветром, горным рельефом и отсутствием подъездных путей к очагам пожара», – отметили в министерстве.

В тушении задействованы силы и средства органов гражданской защиты и местных акиматов, а также военнослужащие. Ведётся воздушная разведка с помощью нескольких беспилотных летательных аппаратов, а четыре воздушных судна «Казавиаспаса» и Минобороны сбрасывают воду на места горения.

По последним данным, площадь возгорания увеличилась до 6 тысяч гектаров. МЧС проводит эвакуацию местных жителей.

Полевые штабы для координации работ развернули в карагандинском Теректы и на зимовке Желтау Павлодарской области.

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