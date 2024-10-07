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Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за открытие микроРНК

CentralAsia (CA) -  Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине 2024 года стали американцы Виктор Эмброс и Гэри Равкан. Премию присудили за исследование микроРНК, регулирующих работу генов.

«Новаторское открытие, совершенное с помощью круглого червя C. elegans, выявило совершенно новый принцип регуляции генов. Это оказалось необходимым для многоклеточных организмов, включая людей. МикроРНК принципиально важна для того, как организмы развиваются и функционируют»,— сказано в пресс-релизе.

Большая часть работ генетиков Виктора Амброса и Гэри Равкана посвящена молекулярной биологии. Амброс является профессором Массачусетского университета в Вустере, Равкан — его коллега из Гарварда.

В 2023 году Нобелевскую премию по физиологии или медицине получили Каталин Карико из Венгрии и Дрю Вайсман из США за открытия, связанные с модификациями нуклеозидных оснований. Они позволили разработать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19.

Премию присуждает Шведская Королевская академия наук и составляет 11 млн шведских крон (около $1,1 млн).

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