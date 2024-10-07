Под Москвой на трассе столкнулись четыре грузовика и семь легковых авто, есть погибшие
- Азия и мир, происшествия
- 17:13, 07 октября 2024
- Просмотров: 2701
- Обновлено: 17:19, 07 октября 2024 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В Подмосковье на трассе М-2 «Крым» столкнулись четыре грузовика и семь легковых автомобилей. О массовом ДТП сообщило управление МВД России по Московской области в Telegram-канале.
По данным ведомства, авария произошла на 103-м километре автодороги в городском округе Серпухов. Водитель грузовика столкнулся с тремя грузовыми авто и семью легковыми автомобилями.
Жертвами аварии, предварительно, стали три человека, еще трое пострадали.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.