На шахте в Карагандинской области Казахстана погибли двое рабочих

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Двое рабочих погибли на шахте «Саяк-3» в Карагандинской области Казахстана в результате выброса угарного газа. Об этом сообщает пресс-служба группы «Казахмыс», которой принадлежит шахта.

«Обстоятельства и причины происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию трагического случая. Руководство и коллектив «Казахмыс» приносят искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Их семьям будет оказана вся необходимая помощь», — указано в сообщении.

В «Казахмысе» отметили, что пострадавшие в результате происшествия были отправлены в больницы, не уточнив, сколько их было. Между тем в управлении здравоохранения Карагандинской области агентству Kazinform сообщили, что третий шахтер получил сильное отравление. Сейчас он находится в больнице города Балхаш.

Как передает «Курсив.kz», полиция региона возбудила уголовное дело в связи с гибелью рабочих. Его расследуют по части 2 статьи 277 УК РК (Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ). В свою очередь, в департаменте инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения сообщили, что создали комиссию по расследованию происшествия. Руководить ею будет главный инспектор труда по Карагандинской области.

Согласно информации на egov.kz, ТОО «Корпорация Казахмыс» является владельцем компании Kazakhmys Copper, 100% акций которой контролируется голландским холдингом KCC B.V. В отчетах, опубликованных на KASE, указано, что конечным бенефициаром KCC B.V. является Владимир Ким, который владеет 70% акций, еще 30% — у бывшего председателя правления корпорации Эдуарда Огая.

В Казахстане нередко случаются аварии на предприятиях горнодобывающей отрасли с человеческими жертвами. В ноябре прошлого года на руднике «Жайсан» в Жамбылской области, также принадлежащем «Казахмысу», в результате несчастного случая погибли два проходчика.

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