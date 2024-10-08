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Путин 11 октября посетит Туркменистан

CentralAsia (TM) -  Президент России Владимир Путин 11 октября посетит с рабочим визитом Туркменистан, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«11 октября президент посетит с рабочим визитом Ашхабад в соответствии с приглашением президента Туркменистана. Владимир Владимирович Путин примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги»,— сказал Юрий Ушаков.

Помощник президента добавил, что на форум также приедут лидеры Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана и Узбекистана. Как уточнил Ушаков, власти Туркменистана считают, что мероприятие станет «политической, мировоззренческой и нравственной платформой для выстраивания широкого и уважительного международного диалога».

На форуме ожидается пленарное заседание и официальный обед, рассказал Юрий Ушаков. Он также не исключил, что в Ашхабаде Владимир Путин проведет двусторонние встречи.

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