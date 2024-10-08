Рамзан Кадыров призвал прекратить «беспорядочную инквизицию» в отношении мигрантов

Рамзан Кадыров

CentralAsia (CA) - Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал ужесточение миграционной политики в России. Он заявил, что некоторые принимаемые меры — какие именно, Кадыров не уточнил, — его, «мягко говоря, разочаровывают».

«Миграционную политику если и менять, то не таким отвратительным образом, когда остервенело бросаются на всех неместных, кто под руку попадется. Задерживают без каких-либо церемоний, причем в последнее время мероприятия эти проводятся очень жестко»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

По его мнению, «кто-то целенаправленно сталкивает Россию с соседними братскими регионами». А решить проблему с миграцией, считает глава региона, невозможно массовым выдворением граждан других стран. Ответственность за проблемы в сфере миграции он возложил на тех, кто «должен был заниматься находящимися в их компетенции вопросам», но так и не обеспечил практически никакого контроля.

По мнению Кадырова, разжигание ненависти к мигрантам не приведет ни к чему хорошему. Вместо этого нужно наладить грамотную систему контроля в этой сфере. «Но никак не подвергать беспорядочной инквизиции граждан других стран. Нужно устранить причины, а не заниматься их последствиями»,— написал он.

Рамзан Кадыров отметил, что кроме нарушителей законов среди мигрантов есть законопослушные люди, которых намного больше. «Призываю оставить эти средневековые подходы и заняться точечным решением вопроса»,— добавил глава Чечни.

Власти России решили ужесточить миграционное законодательство после теракта в «Крокус Сити Холле», во время которого четверо уроженцев Таджикистана сначала открыли стрельбу, а затем подожгли здание. Погибли 145 человек, более 500 пострадали. Рамзан Кадыров тогда призвал не допустить «гражданского преследования по национальному или религиозному признаку».

Сейчас на рассмотрении у депутатов Госдумы находятся сразу несколько законопроектов, направленных на изменение миграционной политики в России. Согласно этим законопроектам, организация незаконной миграции может быть приравнена к особо тяжким преступлениям, а нелегальное пребывание в стране — к отягчающим обстоятельствам при вынесении приговора. Спикер Госдумы Вячеслав Володин называл ужесточение миграции приоритетом работы Госдумы в эту сессию.