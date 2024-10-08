В Москве пройдет саммит СНГ

CentralAsia (CA) - В Москве сегодня, 8 октября пройдет саммит СНГ.

В нем примут участие главы государств: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана, Туркмении и Таджикистана.

Мероприятие пройдет под председательством президента России Владимира Путина.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о проекте повестки саммита.

«Проект повестки включает четырнадцать вопросов. Ожидается, что главы государств подведут итоги развития сотрудничества в рамках Содружества в текущем году и определят основные задачи на 2025 год. И, конечно, обсудят актуальные международные и региональные проблемы, как и шаги по повышению эффективности работы организации и ее исполнительных структур, отраслевых органов и так далее», - сказал Юрий Ушаков.

Совет глав стран СНГ начнется с совместного фотографирования лидеров, потом заседание пройдет сначала в узком, а затем в расширенном составе. Главы государств также примут участие в церемонии подписания документов. Завершится саммит торжественным приемом в честь его участников.

По словам Ушакова, на встрече в узком составе лидеры обсудят три вопроса.

«Первый – обмен мнениями о взаимодействии в рамках СНГ, этот пункт включает закрытую дискуссию глав государств по самым различным вопросам. Каждый глава государства может поднять любые интересующие вопросы», - сказал помощник президента.

Кроме того, по его словам, лидеры обсудят вопрос о передачи полномочий председателя в СНГ в следующем году Таджикистану и обсудят предложение провести следующий саммит в октябре 2025 года в Душанбе.

В рамках встречи в широком составе лидеры затронут тему подготовки к празднованию 80-летия победы в Великой отечественной войне, а также заслушают доклад спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко «о совершенствовании деятельности межпарламентской ассамблеи СНГ и ее адаптации к современным реалиям».