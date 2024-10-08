Ежемесячно из Казахстана в Кыргызстан незаконно вывозится до 10 тыс. тонн ГСМ, - АФМ

CentralAsia (KZ) - Ежемесячно из Казахстана в Кыргызстан незаконно вывозится до 10 тыс. тонн ГСМ. Об этом сообщили представители Агентства по финансовому мониторингу РК на межведомственной встрече.

Казахстанское топливо вывозят на легковых авто, как в заводских, так и переоборудованных бензобаках. Спросом оно пользуется из-за низкой цены в сравнении с соседними странами.

«Только на казахстанско–кыргызской границе в месяц таким способом вывозят до 10 тысяч тонн ГСМ. Также вывоз осуществляется железнодорожными цистернами по документам прикрытия – в них указывают иные данные о перевозимом товаре», – рассказали в агентстве.

В ведомстве отметили, что в Казахстане сейчас наблюдается риск увеличения «серого» экспорта горюче-смазочных материалов, в том числе переработанных на НПЗ малой мощности.

Правоохранительные и государственные органы договорились провести профилактические мероприятия для сокращения незаконного оборота ГСМ.

В агентстве добавили, что с начала года зарегистрировали 21 уголовное дело по фактам незаконного оборота почти 3,5 тысяч тонн нефтепродуктов на более 900 млн тенге ($1,8 млн).

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