В Казахстане назвали пять блюд, покоривших иностранцев на Всемирных играх кочевников

CentralAsia (KZ) - Зарубежные гости Всемирных игр кочевников в Астане отметили пять традиционных блюд, вызвавших особый интерес, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Казахстана.
«Помимо зрелищных мероприятий, их особенно впечатлили традиционные казахские блюда, ставшие важной частью этого уникального события», - говорится в сообщении.
Первое место заняло традиционное блюдо из отварного мяса и жайма - мясо по-казахски, или бешбармак.
На втором месте – бауырсак. Золотистые, жареные шарики из теста.
Третье место в рейтинге занял кымыз — напиток из ферментированного кобыльего молока.
Четвертым по популярности стал курт.
Замыкает список шубат — ферментированное верблюжье молоко с густой сливочной текстурой.
Пятые Всемирные игры кочевников прошли в Астане с 8 по 13 сентября.