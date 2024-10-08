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В Казахстане назвали пять блюд, покоривших иностранцев на Всемирных играх кочевников

CentralAsia (KZ) -  Зарубежные гости Всемирных игр кочевников в Астане отметили пять традиционных блюд, вызвавших особый интерес, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Казахстана.

«Помимо зрелищных мероприятий, их особенно впечатлили традиционные казахские блюда, ставшие важной частью этого уникального события», - говорится в сообщении.

Первое место заняло традиционное блюдо из отварного мяса и жайма - мясо по-казахски, или бешбармак.

На втором месте – бауырсак. Золотистые, жареные шарики из теста.

Третье место в рейтинге занял кымыз — напиток из ферментированного кобыльего молока.

Четвертым по популярности стал курт.

Замыкает список шубат — ферментированное верблюжье молоко с густой сливочной текстурой.

Пятые Всемирные игры кочевников прошли в Астане с 8 по 13 сентября.

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