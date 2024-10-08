В Узбекистане на неделе ожидается сухая и тёплая погода

CentralAsia (UZ) - В течение рабочей недели по Узбекистану будет преобладать погода без осадков, лишь по горным районам местами пройдут дожди, сообщает Узгидромет.

10−11 октября местами по стране ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

Температура воздуха ночью будет в пределах +8…+13 градусов, днём — +23…+28 градусов.

В Ташкенте с 7 по 10 октября осадков не прогнозируется. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью составит +10…+13 градусов, днём — +25…+28 градусов.