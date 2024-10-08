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Армия Израиля заявила о ликвидации в Бейруте командующего штабом «Хезболлы»

CentralAsia (CA) -  Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что при атаке на Бейрут был убит командующий штабом ливанского движения «Хезболла» Сухейль Хусейн Хусейни. Израильские военные утверждают, что он сыграл решающую роль в поставках оружия между Ираном и «Хезболлой».

«ВВС Израиля провели точный, основанный на разведданных удар в районе Бейрута, уничтожив Сухейля Хусейна Хусейни. Хусейни отвечал за составление бюджета и материально-техническое обеспечение наиболее важных проектов «Хезболлы», включая специальные операции, такие как координация террористических атак Израиля из Ливана и Сирии»,— говорится в сообщении.

Вчера, 7 октября, армия Израиля объявила о расширении зоны военной операции против «Хезболлы» в Ливане. Это четвертый участок на ливанской границе, который закрывает израильская армия. О создании первой закрытой военной зоны Израиль объявил 1 октября, за несколько часов до начала ограниченной наступательной операции на территории Ливана.

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