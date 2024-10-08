В Казахстане озвучили итоговые результаты референдума по строительству АЭС
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CentralAsia (KZ) - В Центральной комиссии референдума озвучили финальные итоги республиканского референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане.
По итогам референдума, за строительство АЭС проголосовали 5 561 937 граждан или 71,12% от числа проголосовавших. 2 045 271 казахстанец отметил вариант «нет».
130 267 бюллетеней были признаны недействительными.
Финальная явка казахстанцев на референдум составила 7 820 204 человека или 63,66% от числа граждан, имеющих право на участие в референдуме.
Республиканский референдум по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане состоялся 6 октября. Гражданам предлагалось ответить на на один вопрос – «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?».
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