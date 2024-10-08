Власти Ганы попросили граждан воздержаться от секса и поцелуев из-за оспы обезьян

CentralAsia (CA) - Служба здравоохранения Ганы (GHS) призвала население воздержаться от поцелуев и секса из-за вспышки оспы обезьян, сообщает портал Modern Ghana. Как уточняет GHS, болезнь может передаваться через тесный телесный контакт.

«Рекомендуется избегать поцелуев и секса, подразумевающих телесный контакт, с людьми, у которых подозревают наличие оспы»,— сказал директор организации Франклин Асиеду-Бекое. Он также посоветовал друзьям и родственникам зараженных избегать контакта с их одеждой.

Служба выступила с этой рекомендацией после того, как в северо-западном регионе Ганы зарегистрировали еще один случай заражения оспой обезьян. В общей сложности в стране выявлено уже 230 случаев заражения в 88 округах. Поэтому GHS призывает людей «сохранять бдительность и принимать превентивные меры».

В августе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. В странах Африки с начала года выявили более 800 смертей от вируса. Случаи заражения также зафиксировали в западных странах, в том числе в США, Франции, Великобритании, Швеции и Марокко. На прошлой неделе ВОЗ одобрила применение первого теста для выявления оспы обезьян.

Оспа обезьян — вирусное заболевание. Симптомы болезни похожи на те, что наблюдались в прошлом у пациентов с натуральной оспой. Это температура, мышечные боли, характерная сыпь и зуд.