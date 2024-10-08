В консорциуме по строительству АЭС в Казахстане будет пять стран, их выберут в 2025 году, - премьер РК

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CentralAsia (KZ) - В 2025 году станет ясно, технологии каких стран применят при строительстве АЭС в Казахстане, сообщил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, передает Informburo.kz.

«Этим будет заниматься специальная проектная группа. А возможные политические риски будут рассматриваться по ходу их возникновения в процессе проектирования. Если возникнут таковые, то в контрактах с различными компаниями, с различными странами будет предусмотрена так называемая санкционная оговорка», – сказал Скляр в кулуарах правительства.

По его словам, в консорциуме будет не более пяти стран. Сам же консорциум необходим для выбора наилучших технологий при проектировании объектов станции. В мире практикуют этот опыт, добавил вице-премьер.

«Ядерный остров может сделать одна страна, турбину – другая, крытые или закрытые распределительные устройства – третья страна и так далее. Но в комплексе всё это будет давать хороший эффект. Поэтому мы не должны зацикливаться на каком-то одном поставщике, подрядчике. А (должны) создать консорциум, который, как показывает практика, наиболее эффективно работает. В следующем году будет большая ясность по этому вопросу: кто будет членом этого консорциума, когда разработается документация, когда будет принято решение по подрядчику, проектировщику», – подчеркнул Скляр.

По его данным, в мировой практике даётся год на разработку технико-экономического обоснования, полтора года – на разработку ПСД, после чего начинается строительство.

О необходимости привлечь консорциум иностранных компаний для возведения АЭС ранее говорил президент Касым-Жомарт Токаев. Станцию могут разместить в Алматинской области неподалеку от озера Балхаш. Власти Казахстана рассматривают нескольких возможных поставщиков ядерных технологий — это компании CNNC, KHNP, Росатом и EDF.

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