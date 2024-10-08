Количество песчаных и пыльных бурь в Таджикистане увеличилось в 10 раз

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане год за годом увеличивается количество пыльных дней, а в последние годы количество песчаных и пыльных бурь увеличилось более чем в 10 раз. Об этом сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики.

Согласно данным специалистов Комитета по охране окружающей среды, в начале 1990-х годов было зарегистрировано всего 2–3 случая песчаных и пыльных бурь.

В последние несколько лет такая погода фиксируется более 35 раз за год.

«Только за все лето и сентябрь 2023 года, практически через каждые двое с половиной суток жители республики оказывались в плену пыльной погоды, такое положение продолжилось и в 2024 году. В Таджикистане в сильной степени песчаных и пыльных бурь подвержены 4,1% территории, а это более 560 тыс. га земель», — отметил источник.

Подчеркивается, что песчаные и пыльные бури усиливаются под воздействием изменения климата приводят к переносу большого количества пыли и мелких твердых частиц на большие расстояния, откладывая их на поверхности ледников.

Эти воздействия распространяются не только на экологические проблемы, но и умножают социально-экономические проблемы, влияющие на доступность воды для сельского хозяйства, гидроэнергетики и обеспечения питьевой воды, тем самым влияя на средства к существованию и продовольственную безопасность в регионе.

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