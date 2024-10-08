В аэропорту Турции задержали шесть гражданок Узбекистана за контрабанду золота

CentralAsia (UZ) - В аэропорту Измира (Турция) полицейские задержали шестерых гражданок Узбекистана, прибывших из ОАЭ, за попытку нелегального провоза золота, сообщают турецкие СМИ.

Также был задержан мужчина, встречающий нарушительниц.

Управление по борьбе с контрабандой заранее получило информацию о планируемой контрабанде.

При обыске у женщин и в автомобиле, который их встречал, было обнаружено 82 золотых слитка по 110 граммов каждый, 18 игровых приставок и контроллеров, а также 3 смартфона. Дополнительное обследование выявило еще 84 золотых слитка, спрятанных в гениталиях женщин. Для их извлечения потребовалось хирургическое вмешательство. Вес золота составлял 9,2 кг.

Общий вес изъятого золота составил 18,5 кг, а его рыночная стоимость оценивается в 55 млн турецких лир (около 1,6 млн долларов). Все задержанные арестованы судом Измира.