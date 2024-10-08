Дефицит электроэнергии в Казахстане в пиковые часы достигает 2 ГВт, – премьер Скляр

CentralAsia (KZ) - Дефицит электроэнергии в Казахстане в пиковые часы составляет 2 ГВт, а к 2030 году может достичь 7 ГВт, заявил во вторник в ходе брифинга в правительстве первый заместитель премьер-министра Роман Скляр.

«Уже сегодня в пиковые часы нагрузок дефицит электроэнергии достигает 2 ГВт. Без принятия соответствующих мер, к 2030 году данный показатель может вырасти до 7 ГВт, а это почти половина действующих мощностей», - заявил Скляр.

В этой связи, по его словам, к 2028 году запланирован ввод порядка 6,7 ГВт общей генерации, из которых уже в этом году будет введено 700 МВт. Также будут построены новые ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске, объекты возобновляемой энергетики, парогазовые установки в Актобе, Актау, Кызылорде, Туркестане и других городах.

«При этом надо понимать, что мы приняли обязательства по достижению к 2060 году углеродной нейтральности. Последовательный вывод старых угольных мощностей неизбежен. В этой связи строительство собственной атомной электростанции является единственным приемлемым вариантом. Для этого у нас есть все необходимые условия», - заверил первый вице-премьер.

Скляр напомнил, что в мире уже эксплуатируются 415 ядерных реакторов, на стадии строительства еще 62. Поэтому, убежден он, «решение о строительстве атомной станции продиктовано не только необходимостью, но и мировыми тенденциями использования мирного атома».

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