В Беларуси обвинили 45 человек в заговоре с целью захвата власти и экстремизме

CentralAsia (CA) - Следственный комитет (СК) Беларуси возбудил уголовные дела в отношении 45 человек, находящихся за границей. 22 из них подозреваются в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (ст. 357 УК Беларуси; до 12 лет лишения свободы), а также сотрудничестве с лидером оппозиции Светланой Тихановской, еще 23 — в создании экстремистского сообщества либо участии в нем (ст. 361-1 УК; до шести лет лишения свободы), следует из пресс-релиза ведомства.

Причиной для возбуждения дела стал документ «Платформа 2025», подписанный представителями белорусской оппозиции в августе по итогам конференции «Новая Беларусь», прошедшей в Вильнюсе. В документе обозначили главные цели на следующий год, в числе которых — непризнание мировым сообществом предстоящих выборов президента Беларуси, а также работа по освобождению политзаключенных.

Белорусский СК называет оппозиционеров «радикальным сообществом». По версии следствия, «Платформа-2025» «подразумевает консолидацию экстремистов для координации действий» в период электоральной кампании. Целями оппозиции СК называет посягательство на конституционный строй, вмешательство во внутренние дела страны, а также навязывание политического курса, противоречащего национальным интересам, деструктивное информационное воздействие, нагнетание напряженности в обществе.

В рамках дела СК получил данные об объектах недвижимости и имуществе фигурантов на территории Беларуси. Следователи проводят обыски, также планируется арестовать их на имущество.

Пост президента Беларуси с 1994 года занимает Александр Лукашенко. Предыдущие президентские выборы в стране прошли 9 августа 2020 года. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,10% голосов, его соперница от оппозиции Светлана Тихановская — 10%. После оглашения результатов выборов в стране начались массовые протесты, Тихановская уехала за границу. В 2022 году против нее возбудили дело о создании экстремистского формирования. В том же году в Беларуси одобрили закон о лишении гражданства по рождению за экстремизм.