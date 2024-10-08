Российские компании массово жалуются на дефицит мигрантов, - опрос

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CentralAsia (CA) - Больше половины (53%) российских компаний заявили о нехватке иностранных рабочих, а 46% отметили, что «в той или иной» степени удовлетворены текущими объемами найма мигрантов. Это показал опрос hh.ru, результаты которого приводит «Коммерсант».

Согласно исследованию, наиболее востребованными остаются рабочие (53%), строители (35%), линейный обслуживающий (25%) и производственный персонал (23%).

При этом в российских компаниях чаще всего работают сотрудники из стран СНГ и ЕАЭС (48%). Также присутствует рабочая сила из Евросоюза и Азии (КНР, КНДР, Вьетнам, Таиланд, Камбоджа и др.). На страны Африки (ЦАР, Нигерия, Зимбабве и др.) и Ближнего Востока (ОАЭ, Иордания, Израиль и др.) приходится по 10%.

В ходе аналогичного опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о сложностях с привлечением трудовых мигрантов сообщили две трети компаний. Из них 56% назвали основной проблемой отсутствие на рынке труда необходимых специалистов, а 38% — то, что претенденты на вакансии не могут сдать экзамен по русскому языку.

Почти каждая пятая компания (19%) пожаловалась на ограничения по найму, введенные регионами, или прямой запрет на региональном уровне принимать мигрантов на работу. Кроме того, более 12% компаний сообщили, что им не хватает выделенных государством квот для мигрантов, а 6,3% — что высококвалифицированные иностранцы не могут получить разрешение на въезд.

В то же время из опроса РСПП следует, что дефицит кадров наблюдается в 82,8% компаний. Чаще всего (в 42% случаев) организации не могут заполнить 5–15% вакансий, 37% организаций указали, что у них дефицит составляет 1–5% занятых, 11% оценили недостаток специалистов в диапазоне 15–30% штата. При этом более 40% организаций указали, что им в большой степени не хватает низкоквалифицированных сотрудников.

Миграционный приток рабочей силы в Россию сократился в период пандемии коронавируса и так и не восстановился из-за начавшихся военных действий в 2022 году. В 2023 году число иностранных трудовых мигрантов на российском рынке труда составило около 3,5 млн человек, что почти на 1 млн ниже допандемийного показателя 2019 года.

Ужесточение борьбы с нелегальной миграцией после теракта в «Крокус Сити Холле» усилили дефицит иностранной рабочей силы в стране.