Россия запретила импорт зерна из Казахстана

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CentralAsia (KZ) - Россельхознадзор попросил Казахстан приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на зерно и продукты его переработки, семена подсолнечника и другие сельхозкультуры, экспортируемые в Россию.

Министерство сельского хозяйства Казахстана получило соответствующее обращение в середине сентября. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства республики Ермек Кенжеханулы, передает Tengrinews.kz.

Просьба была обусловлена «выявленными карантинными объектами» в поставляемой продукции, что угрожало фитосанитарному благополучию РФ.

«Мы запросили ответным письмом, чтобы они нам предоставили подтверждающие факты о выявленных нарушениях. Нам на сегодняшний день необходимо, для того чтобы удостовериться, что эти нарушения на самом деле имеют место, мы попросили соответствующие акты о выявленных лабораторных исследованиях и результатах этих работ», — сказал Ермек Кенжеханулы, добавив, что ответа от российского ведомства пока не было.

Казахстанское профильное агентство АПК Новости, ссылаясь на участников зернового рынка, назвало обращение Россельхознадзора ответной мерой на запрет ввоза российского зерна в Казахстан, который был введен 1 августа и будет действовать до конца текущего года. Решение было принято для того, чтобы сдержать ввоз в страну большого объема дешевой российской пшеницы на фоне хорошего урожая. С этим были не согласны в Зерновом союзе Казахстана. Они предупреждали о возможных ответных мерах со стороны России в отношении казахстанских фермеров.

«Это возможная торговая война, — заявил агентству представитель Зернового союза Евгений Карабанов. — У наших властей есть два пути: или отменить запрет на ввоз российской пшеницы, или ввести запрет на муку, молочку, мясные продукты и так далее. Но, надо учесть, что в ответ будет запрет на транзит угля, нефти и нефтепродуктов... Во втором случае — выход из ЕврАзЭС будет логичной позицией. И конец ЕврАзЭС...».

Карабанов добавил, что наложенные Роспотребнадзором ограничения есть не что иное, как «официальное предупреждение о том, что Россия будет жестко защищать свои экономические интересы». Участники рынка уже сообщают, что при транспортировке казахстанского зерна транзитом через РФ в Европу начали «испытывать трудности».

Между тем в Казахстане, как отмечает «Независимая газета», в этом году ожидается большой урожай зерна — до 17 млн тонн пшеницы. Для обеспечения собственных нужд республике хватит и 2 млн тонн остальное пойдет на экспорт.

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