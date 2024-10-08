Евросоюз утвердил новый режим санкций против России

- Азия и мир, экономика
- 17:34, 08 октября 2024
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CentralAsia (CA) - Совет Евросоюза утвердил рамки нового санкционного режима против России. Такие меры были приняты в ответ на «дестабилизирующие действия России за рубежом», а также «продолжающуюся кампанию гибридной деятельности РФ на европейской территории», следует из заявления на сайте организации.
Совет ЕС указывает, что теперь объединение сможет бороться с такими гибридными угрозами со стороны России, как:
- подрыв избирательных процессов и функционирования демократических институтов;
- угрозы и саботаж экономической деятельности, услуг, представляющих общественный интерес, или критической инфраструктуры;
- манипулирование данными из-за рубежа;
- вредоносная кибердеятельность;
- направление потоков миграции и другие дестабилизирующие действия.
Согласно документу, новый режим позволит преследовать физических и юридических лиц, участвующих в такой деятельности и политике правительства России. Активы соответствующих лиц будут заморожены, а гражданам и компаниям из ЕС будет запрещено предоставлять им финансирование.
Последний, 14-й пакет антироссийских санкций ЕС принял в июне. Он затронул в том числе перевалку российского СПГ в ЕС и перевозку нефти из России.