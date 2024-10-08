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Франция передаст Украине многоцелевые истребители Mirage 2000 с новым вооружением

CentralAsia (CA) -  Поставки французских многоцелевых истребителей Mirage 2000-5 Украине запланированы на январь–март 2025 года, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

«Mirage 2000 в Украину: поставка пока запланирована на первый квартал 2025 года. Подготовка украинских пилотов и механиков продолжается»,— написал министр на странице в соцсети Х.

По его словам, самолеты оснастят новым вооружением типа воздух—земля и средствами радиоэлектронной борьбы.

Передать Украине эти многоцелевые истребители президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал в июне. Тогда он указал, что точное количество самолетов, которые получат вооруженные силы Украины, пока не определено. Дата поставки также не анонсировалась. Обучение украинских пилотов управлению истребителями западного производства продолжается с марта 2023 года.

Mirage 2000 — многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработан в 1970-х годах компанией Dassault. С 1984 по 2007 год использовался ВВС Франции в качестве основного боевого самолета, затем на вооружение был принят многоцелевой истребитель Dassault Rafale.

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