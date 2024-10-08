Путин заявил о «внушительном» росте товарооборота России со странами СНГ — до $63,2 млрд

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин 8 октября выступил на заседании Совета глав государств – участников СНГ в широком составе.

Пресс-служба Кремля опубликовала стенограмму части его выступления:

«Уважаемые коллеги! Друзья!

В ходе завершившегося только что заседания в узком формате мы предметно и откровенно обсудили актуальные вопросы взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств, обменялись мнениями по региональной и международной проблематике. Согласованы важные решения, определяющие развитие СНГ как на предстоящий год, так и на перспективу.

Содружество Независимых Государств развивается. Все собравшиеся здесь лидеры выступают за дальнейшее углубление Содружества. Мы видим, что нашими общими усилиями последовательно укрепляется авторитет СНГ как регионального интеграционного объединения.

Участники Содружества действуют исключительно на принципах взаимопонимания, равноправия и добрососедства, успешно решают ключевые задачи по улучшению благосостояния и качества жизни наших граждан.

Во многом именно благодаря этому нам удалось сохранить, а по некоторым направлениям даже расширить наработанные за долгие годы проживания в составе единого государства экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи.

Сегодня уже не раз отмечалось, что на всём пространстве СНГ наблюдается позитивная макроэкономическая, да и вообще экономическая, динамика. Хорошими темпами растёт ВВП участников Содружества, крепнут взаимные торговые и инвестиционные связи.

Например, товарооборот России со странами СНГ только за семь месяцев вырос на внушительные 7,7 процента, до 63,2 миллиарда долларов – это несмотря на волатильность глобальных рынков.

Компании наших стран реализуют взаимовыгодные совместные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, сообща осуществляют программы импортозамещения. Выстраивается независимая от внешних факторов финансовая система, ориентированная на использование национальных валют.

Естественно, сотрудничество государств Содружества не ограничивается экономикой. Успешно развивается взаимодействие на гуманитарном треке, которое основывается на глубоком взаимном интересе народов наших стран к культуре и традициям друг друга.

Мы все понимаем важность сохранения памяти об общей истории и многое для этого делаем. В следующем году отмечается 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этой связи по итогам нашего заседания будет принято совместное обращение к народам Содружества и мировой общественности. По данному вопросу подробно выступит Александр Григорьевич Лукашенко».