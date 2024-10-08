Токаев выступил на саммите СНГ в Москве

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Совета глав государств СНГ, который проходит в Москве.

Он поблагодарил президента Владимира Путина за теплый прием и плодотворную работу России в ходе председательства в СНГ.

Глава государства отметил, что для Казахстана дальнейшее укрепление потенциала СНГ как авторитетной международной организации, созданной на основе Алма-Атинской Декларации 1991 года, является безусловным приоритетом.

По словам Токаева, состоявшаяся сегодня встреча призвана придать новый импульс работе СНГ в условиях геополитической нестабильности и стремительно меняющейся международной обстановки.

«Казахстан приветствует взаимные шаги Азербайджана и Армении, нацеленные на заключение мирного договора. Мы также с удовлетворением отмечаем существенный прогресс в завершении юридического оформления отдельных участков межгосударственных границ в регионе Центральной Азии», - сказал Токаев.

По мнению президента, на фоне роста нестабильности в мировой экономике в фокусе нашего постоянного внимания должны оставаться вопросы торгово-экономического взаимодействия

«Уверен, принятое в 2023 году Соглашение о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций будет всемерно содействовать углублению наших торгово-экономических связей. Важно также продолжить работу по усилению взаимодействия в вопросах промышленной кооперации, упрощения таможенного регулирования, формирования новых логистических цепочек, внедрения цифровых технологий. Сегодня все более востребованной становится ярмарочная торговля. Предлагаю запустить межгосударственную программу «Ярмарка Содружества», в рамках которой будут ежегодно проводиться торговые мероприятия в различных городах стран СНГ с приглашением ремесленников и аграриев всего Евразийского региона. Первую выставку готовы принять в одном из древнейших городов Казахстана — Таразе, который в свое время был важным узлом Великого Шелкового пути и издревле назывался «городом купцов»,- предложил президент.

В своей речи Касым-Жомарт Токаев остановился на вопросах празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в следующем году.

«Этот юбилей объединяет все народы Содружества, символизируя торжество идей свободы и справедливости. Мы всегда должны помнить беспримерный в истории человечества подвиг наших отцов и матерей, всех ветеранов войны и тружеников тыла», - подчеркнул президент.

В завершение своего выступления Токаев поддержал решение о председательстве Таджикистанвав СНГ в 2025 году и проведении очередного саммита в Душанбе.

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