Лукашенко выступил за восстановление «семьи СНГ» в прежнем составе

CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите в Москве заявил, что хотел бы восстановления «семьи СНГ» в ее прежнем составе.

«Было бы очень хорошо, если бы в нашу семью вернулась Грузия, возобновила свое полноформатное участие Молдова, одумались власти Украины, в восстановлении нормальной жизни которой нам придется участвовать. Я абсолютно уверен, что так и будет. Просто это вопрос времени», - сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что странам нужно дорожить тем, что они имеют в Содружестве. «Все, кто не оторвался от нашего Содружества, сегодня показывают приличные результаты. Не потеряли управления своей страной, остаются полноценными субъектами международных отношений», - сказал президент.

8 октября под председательством президента России Владимира Путина в Москве проходит саммит стран СНГ. В столице встретились лидеры восьми стран: Казахстана, Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Беларуси и Таджикистана.