На Флориду надвигается ураган «Милтон». Он может стать самым разрушительным в истории

CentralAsia (CA) - Ураган «Милтон», приближающийся к побережью американского штата Флорида, может стать одним из самых разрушительных в этом регионе за последнее столетие, заявил президент США Джо Байден.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что из-за урагана принято решение отложить запланированные на эти дни в президентском календаре поездки в Германию и Анголу.

Усиливающийся ураган «Милтон» во вторник устремился к пострадавшему от недавнего урагана «Хелена» побережью Мексиканского залива во Флориде. Более миллиона жителей штата получили распоряжение эвакуироваться прежде, чем шторм выйдет на сушу в районе Тампы. Об этом пишет «Голос Америки».

Ураган, стремительно усилившийся в понедельник и ставший одним из самых мощных за всю историю наблюдений, судя по прогнозам, обрушится на побережье в среду, угрожая густонаселенному западному побережью Флориды, которое еще не оправилось от разрушительного урагана «Хелена», прошедшего менее двух недель назад.

Появление урагана в заливе станет первым с 1921 года, когда разросшийся район Тампа-Санкт-Петербург-Клируотер был относительным захолустьем.

«Милтон» может стать одним из самых разрушительных ураганов в истории для западно-центральной части Флориды», – заявили в Национальном центре отслеживания ураганов.



По последним данным, ураган начал вновь набирать силу и теперь движется со скоростью 165 миль в час (257 км). Ураган зародился в Мексиканском заливе и он уже прошелся по побережью полуострова Юкатан.