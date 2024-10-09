Офис Зеленского: Второй «саммит мира» не состоится в ноябре

CentralAsia (CA) - Второй международный саммит по мирному урегулированию российско-украинского конфликта в ноябре не состоится, сообщила советница главы офиса президента Украины Дарья Заривная. Однако, по ее словам, к этому времени должно быть готово все для его организации.

«Пока что проходят тематические конференции по каждому пункту формулы («формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского), которые заканчиваются принятием коммюнике. Основные положения этих коммюнике станут основой для предстоящего мирного плана второго саммита»,— сказала Заривная украинскому изданию Telegraf.

В Telegram-канале она пояснила, что конференции будут проходить в течение этого месяца, последняя состоится 30–31 октября в Канаде и коснется гуманитарных вопросов — освобождения военнопленных и возвращения детей. После завершения мероприятий назначат дату саммита.

СМИ сообщали, что украинские власти хотели организовать вторую мирную конференцию до президентских выборов в США в ноябре. В отличие от первого саммита, который прошел 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке, в этот раз планировалось пригласить Россию. При этом в российском МИД исключали участие в мероприятии, поскольку другие предполагаемые участники игнорируют альтернативные мирные предложения.