Власти Франции депортировали сына Усамы бен Ладена

Омар бен Ладен

CentralAsia (CA) - Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо объявил о депортации Омара бен Ладена — сына Усамы бен Ладена — который проживал в деревушке в Нормандии, передает Еuronews.

Глава МВД заявил, что в 2023 году Омар бен Ладен разместил в социальных сетях комментарии, пропагандирующие терроризм. В результате руководство префектуры выдало «обязательство покинуть Францию», а в МВД его утвердили.

Подчёркнуто, что подписан также административный запрет, гарантирующий, что Омар бен Ладен не сможет больше въехать во Францию «ни по каким причинам».

Министр назвал происходящее «решением, касающимся национальной безопасности», но не уточнил, когда именно Омар бин Ладен был депортирован, и куда именно.

Французская газета «Паризьен», однако, сообщает, что Омар бен Ладен сейчас находится в Катаре, откуда он подал апелляцию на решение о депортации — но в пятницу французский суд её отклонил.

По данным местной газеты Le Publicateur Libre, твит был опубликован бен Ладеном 2 мая 2023 года, в день рождения его отца.

Омар при этом утверждает, что его аккаунт взломали.

«Человек из другой страны сумел получить пароль от моего аккаунта в Twitter и опубликовал твит, используя мое имя. Это были не мои слова. Я сообщил об этом в Twitter, и через неделю или около того аккаунт, к счастью, был заблокирован. Я хочу сказать людям, что всем сердцем осуждаю терроризм и насилие», — заявил он журналистам.

Омар — сын Усамы бен Ладена, основателя террористической группировки «Аль-Каида» и организатора терактов 11 сентября 2001 года.

Омар бен Ладен проходил подготовку в лагерях «Аль-Каиды» в возрасте 14 лет, в 2000-м он покинул ряды террористической организации. Он заявлял, что не согласен с действиями своего отца.

В 2016 году он поселился в Нормандии с женой, гражданкой Великобритании.

Во время пандемии Covid-19 бен Ладен-младший занялся живописью, продавая свои работы по цене от 800 до 2000 евро, и собирался открыть ресторан.

В июле прошлого года в доме Омара бен Ладена был проведён обыск, сам он оказался под следствием, но позже дело было закрыто.