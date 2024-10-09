Минсельхоз Казахстана озадачила просьба Россельхознадзора ограничить поставки дынь в Россию

CentralAsia (KZ) - Минсельхоз Казахстана утверждает, что не получал писем от Россельхознадзора с просьбой приостановить с 7 октября выдачу фитосанитарных сертификатов на дыни, хотя российское ведомство на днях опубликовало на своем сайте соответствующий пресс-релиз, передает ТАСС.

«На сегодняшний день от Россельхознадзора не поступало писем с просьбой приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на дыни. Также сообщаем, что сезон сбора урожая казахстанских дынь уже прошел», — сообщили агентству в пресс-службе министерства.

Издание «Курсив», ссылаясь на Минсельхоз Казахстана, пишет, что из республики в Россию могут «уходить» реэкспортом узбекские или кыргызские дыни.

4 октября в Россельхознадзоре проинформировали, что обратились в комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза Казахстана с просьбой приостановить с 7 октября выдачу фитосанитарных сертификатов на экспортируемые в РФ казахстанские дыни. Ведомство обосновало это «неоднократным выявлением» в поступивших в Россию казахстанских дынях карантинного объекта — дынной мухи. Потенциальный экономический ущерб от ее проникновения в страну в ведомстве оценили в 250 млн рублей ($2,6 млн).

Ранее Россельхознадзор обратился в Минсельхоз Казахстана с просьбой приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на зерно, томаты, перцы и семена подсолнечника. Просьба была обусловлена «выявленными карантинными объектами» в поставляемой продукции, что угрожало фитосанитарному благополучию РФ.

Казахстанское профильное агентство АПК Новости, ссылаясь на участников зернового рынка, называло обращение Россельхознадзора ответной мерой на запрет ввоза российского зерна в Казахстан, который был введен 1 августа и будет действовать до конца текущего года.

8 октября глава Россельхознадзора Сергей Данверт провел переговоры с руководителем Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза Казахстана Дарханом Абдикаримовым. В ходе беседы, как сообщила пресс-служба российского ведомства, Данкверт «выразил обеспокоенность выявлением случаев ввоза на территорию России через Казахстан санкционной продукции происхождением США, Польша, Бельгия, Нидерланды».

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