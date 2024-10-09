Нетаньяху: Израиль ликвидировал двух преемников главы «Хезболлы»

CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля ликвидировала преемника лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и его следующего преемника, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в обращении к гражданам Ливана, передает The Times of Israel.

«У Израиля есть право защищать себя. У Израиля есть и право победить — и он это сделает. Мы ослабили возможности «Хезболлы». Мы уничтожили тысячи террористов, включая самого Насраллу, и преемника Насраллы, и его преемника», — сказал Нетаниягу, обращаясь к ливанцам на английском языке.

23 сентября Израиль объявил о наступательной операции в Ливане. Спустя несколько дней был убит Хасан Насралла, который руководил формированием с 1992 года. Связь с его преемником Хашемом Сафиеддином была потеряна после удара ВВС Израиля по Бейруту 4 октября, однако «Хезболла» его гибель не подтверждала. «Ашарк Аль-Аусат» сообщала, что до завершения войны у «Хезболлы» не будет лидера, а решения будут приниматься коллективно.

Имя следующего за Сафиеддином преемника Насраллы Нетаниягу в своем обращении к ливанцам не назвал.