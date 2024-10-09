Во Флориде более 5,5 млн жителей призвали к эвакуации из-за приближения урагана

CentralAsia (CA) - Губернатор штата Флорида (США) Рон Десантис призвал жителей штата немедленно эвакуироваться в связи с приближающимся к штату ураганом «Милтон».

The New York Times со ссылкой на Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям пишет, что оповещения о принудительной или рекомендательной эвакуации были разосланы более 5,5 млн человек. Это крупнейшая эвакуация в истории Флориды, отмечает NYT.

«Если вы собираетесь выбраться, выбирайтесь сейчас»,— сказал губернатор на пресс-конференции. Он также рассказал, что президент США Джо Байден одобрил все предложения, сделанные властями штата в связи с подготовкой к надвигающемуся урагану. В работе с последствиями урагана будут задействованы около 8 тыс. членов Нацгвардии США, рассказал Десантис.

«Милтон» — крупнейший ураган в Мексиканском заливе с 2005 года. Ожидается, что 9 октября он накроет залив Тампа, в районе которого живут более 3,3 млн человек. Точное место выхода на сушу синоптикам определить пока не удалось. 8 октября «Милтон» получил пятую категорию сложности по шкале Национального центра США по отслеживанию ураганов (NHC). По данным NHC, ураган движется со скоростью 14,5 км/ч, порывы ветра достигают 287 км/ч. На фоне приближения его ко Флориде были отменены более 1,5 тыс. рейсов. Предупреждения о «Милтоне» появились спустя более недели после того, как 277 человек погибли в результате урагана «Хелен» в том же штате.

Подготовка штата к урагану находится на личном контроле президента Джо Байдена. С целью проконтролировать действия местных властей лично Байден отложил свой визит в Германию и Анголу. После этого поездки в эти страны отменил также госсекретарь Энтони Блинкен.