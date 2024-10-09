Усиление безопасности, встречи аналитиков и дни культуры. Что предложил Мирзиёев коллегам из стран СНГ

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 октября принял участие в очередном заседании Совета глав государств СНГ в Москве, сообщает пресс-служба президента РУз.

Участники саммита, прошедшего под председательством президента России Владимира Путина, обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития многоплановых отношений, обсудили актуальные вопросы практического взаимодействия в рамках СНГ.

Глава нашего государства в своем выступлении особое внимание уделил вопросам обеспечения безопасности и устойчивого развития стран Содружества. Он отметил, что важно налаживать системное взаимодействие спецслужб и других профильных ведомств стран СНГ, совершенствовать методы борьбы с современными вызовами, принимать согласованные меры в области обеспечения кибербезопасности, а также программных документов.

Другим приоритетом Мирзиёев назвал усиление совместной работы на экономическом направлении сотрудничества. Товарооборот Узбекистана со странами СНГ с начала года вырос на 16%. Имеется множество примеров успешной промышленной кооперации. При этом он указал на необходимость активизации деятельности отраслевых советов и комитетов СНГ.

Президент предложил весной следующего года провести заседание Экономического совета СНГ и Форум инновационного развития в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Ташкенте.

Также он выступил за долгосрочное партнерство в области развития интернет-технологий и индустрии «больших данных», креативной экономики, зеленой энергетики и ядерных технологий, климатических решений.

Он предложил придать регулярный характер встречам экспертов и аналитиков стран СНГ и провести следующую конференцию ведущих аналитических центров Содружества в Самарканде, посвятив ее вопросам развития искусственного интеллекта.

В целях расширения гуманитарных обменов была выдвинута инициатива о проведении Дней культуры государств Содружества. Наряду с этим подчеркнута необходимость подготовки ежегодной программы совместных мероприятий в области здравоохранения, образования, искусства, кино, туризма и спорта.