Над Россией за ночь сбили 47 беспилотников, - Минобороны РФ

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CentralAsia (CA) - В ночь на 9 октября средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над Россией 47 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.

Над Брянской областью уничтожили 24 дрона, еще 13 — над акваторией Азовского моря. Пять беспилотников сбили над Белгородской областью, по два — над Курской и Ростовской, еще один — в Краснодарском крае.

Об одной из самых массированных ночных атак Минобороны РФ сообщало 29 сентября. Тогда ПВО сбила 125 дронов, большинство из них — над Волгоградской и Ростовской областями.