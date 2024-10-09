Над Россией за ночь сбили 47 беспилотников, - Минобороны РФ
- Азия и мир, политика
- 11:44, 09 октября 2024
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - В ночь на 9 октября средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над Россией 47 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.
Над Брянской областью уничтожили 24 дрона, еще 13 — над акваторией Азовского моря. Пять беспилотников сбили над Белгородской областью, по два — над Курской и Ростовской, еще один — в Краснодарском крае.
Об одной из самых массированных ночных атак Минобороны РФ сообщало 29 сентября. Тогда ПВО сбила 125 дронов, большинство из них — над Волгоградской и Ростовской областями.
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