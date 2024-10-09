Северная Корея сообщила о планах перекрыть дороги с Южной Кореей

CentralAsia (CA) - Генштаб Северной Кореи заявил, что обострение ситуации на Корейском полуострове требует «принятия более решительных мер» для безопасности страны. В связи с этим КНДР перекроет автомобильные и железные дороги с Южной Кореей, передает ЦТАК.

По версии северокорейского Генштаба, «конфронтационная мания враждебных сил», которые «открыто демонстрируют попытки применить силу для посягательства на суверенитет» КНДР, делает ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове более непредсказуемой. В качестве примера ведомство привело военные учения Южной Кореи и США.

«С 9 октября начнутся строительные работы, направленные на полное перекрытие автомобильных и железных дорог с Южной Кореей и укрепление их прочными оборонительными сооружениями. При любых обстоятельствах постоянная блокада южной границы с Южной Кореей... является мерой самообороны, направленной на сдерживание войны и защиту безопасности республики»,— сказано в заявлении Генштаба КНДР.