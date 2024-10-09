Из Казахстана в соседнюю страну пытались незаконно вывезти 750 тонн нефтепродуктов на $246 тысяч

CentralAsia (KZ) - В МВД Казахстана заявили о пресечении канала крупной контрабанды нефтепродуктов.

Правоохранители обнаружили 10 вагонов с 750 тоннами нефтепродуктов, следовавших в соседнюю стану. В какую именно, в ведомстве не уточнили. Стоимость изъятых нефтепродуктов оценивается в 120 млн тенге ($246 тыс.).

«По факту транспортировки нефтепродуктов без соответствующих разрешительных документов возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий», – проинформировал начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Накануне о риске увеличения серого экспорта топлива заявило Агентство по финансовому мониторингу Казахстана. Один из способов незаконного вывоза – железнодорожными цистернами по документам прикрытия, то есть в них указывают иные данные о перевозимом товаре.

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