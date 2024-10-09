В Бразилии сняли блокировку с соцсети X

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CentralAsia (CA) - Судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес постановил разблокировать соцсеть X после того, как она выплатила штрафы и назначила нового представителя в стране, передает The New York Times.

В решении Мораеса говорится, что Национальное телекоммуникационное агентство Anatel должно в течение 24 часов принять необходимые меры для возобновления доступа к соцсети X.

В самой соцсети заявили, что X «с гордостью возвращается в Бразилию». «Предоставление десяткам миллионов бразильцев доступа к нашей незаменимой платформе имело первостепенное значение на протяжении всего этого процесса. Мы продолжим защищать свободу слова в рамках закона, где бы мы ни работали», — говорится в заявлении.

Компания выплатила штрафы в размере почти 29 миллионов реалов (около 5,2 миллиона долларов), назначила нового законного представителя, заблокировала девять аккаунтов по требованию суда, а также предоставила информацию о своих счетах.

Блокировка X в Бразилии продолжалась более месяца. 30 сентября Александр де Мораес постановил, что соцсеть должна «немедленно и полностью» приостановить деятельность в стране из-за неоднократного отказа исполнить судебные предписания — в частности, назначить нового представителя в стране. Кроме того, решение подразумевало блокировку банковских счетов и финансовых активов «вовлеченных компаний», к которым отнесли X Brazil, Starlink Brazil Holding и Starlink Brazil Serviços de Internet.

Представителя в стране у соцсети не было с 17 августа. Владелец X Илон Маск объявил о закрытии офиса, отказавшись приостановить действие некоторых учетных записей по требованию Мораеса, который утверждал, что они распространяют контент, угрожающий бразильской демократии.

По оценкам экспертов, Бразилия — один из важнейших для X международных рынков, где у соцсети более 20 миллионов пользователей.