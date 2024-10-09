Узбекистан усиливает санитарный контроль из-за лихорадки Марбурга

CentralAsia (UZ) - Для предотвращения распространения лихорадки Марбурга в Узбекистане повысили бдительность на санитарных контрольно-пропускных пунктах, работающих в местах пересечения государственной границы.

По информации Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья республики, в Узбекистане наряду со многими странами мира усилены профилактические меры для предотвращения эпидемии. В частности, предпринимаются следующие меры:

своевременное выявление пациентов с подозрением на геморрагическую лихорадку и их изоляция в специальные помещения;

соблюдение медицинским персоналом стандартных мер предосторожности при контакте с подозреваемыми пациентами и использование средств индивидуальной защиты для предотвращения передачи инфекции;

избегание контакта с кровью подозреваемых больных, их биологическими жидкостями, а также с загрязненными ими поверхностями;

повышение квалификации медицинского персонала по этиологии заболевания, клинике, лабораторной диагностике и профилактике болезни;

применение безопасных методов инъекций, правильное использование средств индивидуальной защиты, дезинфекция медицинских инструментов и безопасная утилизация отходов в целях контроля заболевания;

проведение разъяснительных и информационных кампаний среди населения для повышения осведомленности об инфекции.

При этом в Комитете подчеркнули, что гражданам Узбекистана не следует испытывать серьезных опасений.

Вирус Марбург является родственным вирусу Эбола, но считается ещё более опасным. Уровень смертности при заражении достигает 88%. Вирус в основном передаётся через контакт с жидкостями организма инфицированных людей (кровь, мочу, кал, рвотные массы, слюну и другие), болезнь не распространяется по воздуху.

Симптомы заболевания включают сильную головную боль, боль в животе и кровотечения из носа и рта. Клинические проявления заболевания появляются через 2-21 день после заражения вирусом.

Природные очаги лихорадки Марбург — страны Южной, Западной и Центральной Африки: ЮАР, Габон, Судан, Конго, Либерия, Гвинея, Зимбабве, Кения.