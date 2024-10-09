Узбекистан усиливает санитарный контроль из-за лихорадки Марбурга

- Узбекистан, общество
- 14:39, 09 октября 2024
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CentralAsia (UZ) - Для предотвращения распространения лихорадки Марбурга в Узбекистане повысили бдительность на санитарных контрольно-пропускных пунктах, работающих в местах пересечения государственной границы.
По информации Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья республики, в Узбекистане наряду со многими странами мира усилены профилактические меры для предотвращения эпидемии. В частности, предпринимаются следующие меры:
- своевременное выявление пациентов с подозрением на геморрагическую лихорадку и их изоляция в специальные помещения;
- соблюдение медицинским персоналом стандартных мер предосторожности при контакте с подозреваемыми пациентами и использование средств индивидуальной защиты для предотвращения передачи инфекции;
- избегание контакта с кровью подозреваемых больных, их биологическими жидкостями, а также с загрязненными ими поверхностями;
- повышение квалификации медицинского персонала по этиологии заболевания, клинике, лабораторной диагностике и профилактике болезни;
- применение безопасных методов инъекций, правильное использование средств индивидуальной защиты, дезинфекция медицинских инструментов и безопасная утилизация отходов в целях контроля заболевания;
- проведение разъяснительных и информационных кампаний среди населения для повышения осведомленности об инфекции.
При этом в Комитете подчеркнули, что гражданам Узбекистана не следует испытывать серьезных опасений.
Вирус Марбург является родственным вирусу Эбола, но считается ещё более опасным. Уровень смертности при заражении достигает 88%. Вирус в основном передаётся через контакт с жидкостями организма инфицированных людей (кровь, мочу, кал, рвотные массы, слюну и другие), болезнь не распространяется по воздуху.
Симптомы заболевания включают сильную головную боль, боль в животе и кровотечения из носа и рта. Клинические проявления заболевания появляются через 2-21 день после заражения вирусом.
Природные очаги лихорадки Марбург — страны Южной, Западной и Центральной Африки: ЮАР, Габон, Судан, Конго, Либерия, Гвинея, Зимбабве, Кения.