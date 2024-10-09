Ташкент часто входит в число городов мира с самым загрязненным воздухом, - Всемирный банк

CentralAsia (UZ) - Ташкент часто входит в число городов мира с самым загрязненным воздухом. Об этом говорится в докладе Всемирного банка об оценке качества воздуха в Ташкенте.

Основные выводы и рекомендации доклада:

Концентрации частиц PM2,5 в Ташкенте достигают пика в зимние месяцы их содержание в воздухе значительно превышает допустимые международные стандарты. Среднегодовая концентрация PM2,5 в Ташкенте более чем в 6 раз превышает среднегодовой норматив ВОЗ, установленный на уровне 5 микрограмм на кубический метр (мкг/м³).

В Ташкенте загрязнение атмосферного воздуха частицами PM2,5 приводит к значительному ущербу для здоровья населения и экономики. По оценкам, в результате данной ситуации, ущерб здоровью жителей столицы, может составлять эквивалент 0,7% валового внутреннего продукта (ВВП) Узбекистана.

В Ташкенте основными источниками антропогенного загрязнения частицами PM2,5 являются отопительный сектор (28%), транспорт (16%) и промышленность (13%). Трансграничные источники, такие как переносимая ветром пыль (36% всех загрязнений частицами PM2,5), преобладают в летний период, в то время как отопление коммерческих и жилых помещений является основным источником загрязнения PM2,5 в зимний период.

В докладе представлена «дорожная карта» совершенствования управления качеством воздуха в Узбекистане.

В нем предлагаются меры государственной политики по улучшению качества воздуха, включая меры в промышленном, транспортном и отопительном секторах, которые вносят наибольший вклад в загрязнение воздуха. В докладе также рекомендованы меры по сокращению переносимой ветром пыли.

«Дорожная карта» рекомендует инвестировать в меры по сокращению выбросов в различных секторах экономики с целью уменьшения подверженности населения вредному загрязнению воздуха и улучшения его благополучия.

«Дорожная карта» предполагает, что выбросы в секторе отопления можно сократить за счет улучшения качества используемого топлива и эффективности отопительных приборов, реализации мер по повышению энергоэффективности зданий, а также перехода на более экологичные источники, используемые для отопления. Реализация этих мер потребует соответствующих изменений в законодательстве и экономических стимулов.

Также рекомендовано оказывать финансовое содействие домохозяйствам для инвестирования в энергоэффективное и экологически чистое отопление их помещений. Такого рода содействие особенно необходимо для уязвимых домохозяйств, которые не могут позволить себе расходы на эти нужды, отмечается в докладе Всемирного банка.

В Узбекистане, как и в других странах мира, большинство заболеваний и преждевременная смертность, связанные с качеством воздуха, вызваны твердыми мелкодисперсными взвешенными частицами диаметром 2,5 микрона (PM2,5). ВОЗ определила их в качестве загрязнителя, вызывающего наибольшую угрозу здоровью населения.